На посту на Харьковщине остановили мотоцикл, который ищут по миру
Мотоцикл BMW, находящийся в международном розыске, попался патрульным полицейским.
«Сегодня днем на стационарном посту патрульные остановили водителя мотоцикла BMW. В ходе проверки документов полицейские установили, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет признаки подделки. Данные об этом мотоцикле отсутствовали в учетных записях. Также, проверив существующую базу данных, выяснил, что мотоцикл находится в международном розыске», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
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На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи займутся этим делом.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 22:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мотоцикл BMW, находящийся в международном розыске, попался патрульным полицейским".