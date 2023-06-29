На посту на Харьковщине остановили мотоцикл, который ищут по миру

Мотоцикл BMW, находящийся в международном розыске, попался патрульным полицейским.

«Сегодня днем на стационарном посту патрульные остановили водителя мотоцикла BMW. В ходе проверки документов полицейские установили, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет признаки подделки. Данные об этом мотоцикле отсутствовали в учетных записях. Также, проверив существующую базу данных, выяснил, что мотоцикл находится в международном розыске», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи займутся этим делом.