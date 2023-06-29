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На посту на Харьковщине остановили мотоцикл, который ищут по миру

Происшествия 22:02   29.06.2023
Оксана Горун
На посту на Харьковщине остановили мотоцикл, который ищут по миру

Мотоцикл BMW, находящийся в международном розыске, попался патрульным полицейским.

«Сегодня днем на стационарном посту патрульные остановили водителя мотоцикла BMW. В ходе проверки документов полицейские установили, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет признаки подделки. Данные об этом мотоцикле отсутствовали в учетных записях. Также, проверив существующую базу данных, выяснил, что мотоцикл находится в международном розыске», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

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На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи займутся этим делом.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 22:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мотоцикл BMW, находящийся в международном розыске, попался патрульным полицейским".