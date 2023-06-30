ДТП на Клочковской: мотоциклист пытался обогнать авто и попал в больницу
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
30 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием мотоцикла. 25-летнего водителя двухколесного транспорта доставили в больницу с многочисленными переломами.
Предварительно установлено, что водитель Honda CBR 600F врезался в автомобиль Subaru Legacy при его обгоне, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Читайте также: Пьяный бесправный водитель катался ночью по Харькову, пока не встретил копов
Новости по теме:
Вы читали новость: «ДТП на Клочковской: мотоциклист пытался обогнать авто и попал в больницу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 15:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием мотоцикла. 25-летнего водителя двухколесного транспорта доставили в больницу с многочисленными переломами.".