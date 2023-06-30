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ДТП на Клочковской: мотоциклист пытался обогнать авто и попал в больницу

Происшествия 15:32   30.06.2023
Елена Нагорная
ДТП на Клочковской: мотоциклист пытался обогнать авто и попал в больницу Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

30 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием мотоцикла. 25-летнего водителя двухколесного транспорта доставили в больницу с многочисленными переломами.

Предварительно установлено, что водитель Honda CBR 600F врезался в автомобиль Subaru Legacy при его обгоне, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 15:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием мотоцикла. 25-летнего водителя двухколесного транспорта доставили в больницу с многочисленными переломами.".