ДТП на Клочковской: мотоциклист пытался обогнать авто и попал в больницу

30 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием мотоцикла. 25-летнего водителя двухколесного транспорта доставили в больницу с многочисленными переломами.

Предварительно установлено, что водитель Honda CBR 600F врезался в автомобиль Subaru Legacy при его обгоне, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области