Вместо вагнеровских штурмов: какая сейчас тактика у РФ под Купянском и Лиманом

На Купянско-Лиманском направлении, которое оставили наемники ЧВК «Вагнер», российские военные сейчас проводят атаки силами до взвода, предварительно осуществив разведку, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«В районе Невского и Дибровы, где нет уже вагнеровских штурмов, применяют тактику более-менее принятую для общевойскового боя — проводят разведку, наносят артиллерийские удары и затем группами в среднем до взвода пытаются атаковать наши позиции. На этом направлении выстроена мощная украинская оборона. Мы видим намерения разведки. Знаем количество и состав их подразделений. Кроме потерь враг там ничего не достиг», — рассказал Череватый.

Ранее спикер сообщил, что один из полков Воздушно-десантных войск РФ переброшен с Лиманского на Бахмутское направление.

«В целом там действуют воздушно-десантные подразделения, там действует большая группировка врага, на Купянско-Лиманском направлении. У них сохраняется боеспособность и способность постоянно атаковать, к сожалению, наши позиции», — констатировал Череватый.