Замість вагнерівських штурмів: яка нині тактика у РФ під Куп’янськом і Лиманом

На Куп’янсько-Лиманському напрямку, який залишили найманці ПВК “Вагнер”, російські військові зараз проводять атаки силами до взводу, попередньо здійснивши розвідку, повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“У районі Невського та Діброви, де немає вже вагнерівських штурмів, застосовують тактику більш-менш прийняту для загальновійськового бою – проводять розвідку, завдають артилерійських ударів й потім групами в середньому до взводу намагаються атакувати наші позиції. На цьому напрямку вибудована потужна українська оборона. Ми бачимо наміри розвідки. Знаємо кількість та склад їхніх підрозділів. Крім втрат ворог там нічого не досяг”, — розповів Череватий.

Раніше спікер повідомив, що один із полків Повітряно-десантних військ РФ перекинутий з Лиманського на Бахмутський напрямок.

“Загалом там діють повітряно-десантні підрозділи, там діє велике угруповання ворога, на Куп’янсько-Лиманському напрямку. У них зберігається боєздатність і здатність постійно атакувати, на жаль, наші позиції”, – констатував Череватий.