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Будни героев: харьковская 92 ОМБр показала видео из окопов

Общество 10:14   03.07.2023
Оксана Горун
Будни героев: харьковская 92 ОМБр показала видео из окопов Фото: скрин

92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала видео, снятое нагрудными камерами украинских воинов на позициях.

«Война – работа для героев! — прокомментировали видео, опубликованное на странице 92 ОМБр в facebook. —  Видео с нагрудных камер наших защитников. Окопы, обстрелы, удержание позиций – несколько минут из жизни тех, кто не сдается, кто посвятил себя борьбе за Украину. Ценим!»

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 10:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала видео, снятое нагрудными камерами украинских воинов на позициях".