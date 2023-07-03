Будни героев: харьковская 92 ОМБр показала видео из окопов

92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала видео, снятое нагрудными камерами украинских воинов на позициях.

«Война – работа для героев! — прокомментировали видео, опубликованное на странице 92 ОМБр в facebook. — Видео с нагрудных камер наших защитников. Окопы, обстрелы, удержание позиций – несколько минут из жизни тех, кто не сдается, кто посвятил себя борьбе за Украину. Ценим!»