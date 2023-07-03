Будни героев: харьковская 92 ОМБр показала видео из окопов
Фото: скрин
92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала видео, снятое нагрудными камерами украинских воинов на позициях.
«Война – работа для героев! — прокомментировали видео, опубликованное на странице 92 ОМБр в facebook. — Видео с нагрудных камер наших защитников. Окопы, обстрелы, удержание позиций – несколько минут из жизни тех, кто не сдается, кто посвятил себя борьбе за Украину. Ценим!»
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 10:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала видео, снятое нагрудными камерами украинских воинов на позициях".