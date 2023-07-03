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Будні героїв: харківська 92 ОМБр показала відео з окопів

Суспільство 10:14   03.07.2023
Оксана Горун
Будні героїв: харківська 92 ОМБр показала відео з окопів

92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка опублікувала відео, зняте нагрудними камерами українських воїнів на позиціях.

“Війна- робота для героїв! – підписали відео на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці. – Відео з нагрудних камер наших захисників. Окопи, обстріли, утримування позицій – кілька хвилин з життя тих, хто не здається, хто присвятив себе боротьбі за Україну. Цінуймо!”

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 10:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка опублікувала відео, зняте нагрудними камерами українських воїнів на позиціях".