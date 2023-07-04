Россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 – Мельник
На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«Враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300. Часть ракет осталась дома. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается», – отметил Мельник.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 23:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".