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Росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300 – Мельник

Події 23:23   04.07.2023
Оксана Якушко
Росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300 – Мельник

Наразі ракет у повітрі немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300. Частина ракет залишилась «вдома». Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється», – зазначив Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 23:23;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ракет у повітрі немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".