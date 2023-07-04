Росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300 – Мельник
Наразі ракет у повітрі немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
«Ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300. Частина ракет залишилась «вдома». Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється», – зазначив Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 23:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ракет у повітрі немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".