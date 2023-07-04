Завтра трамваи в Харькове на Салтовке будут временно ходить другим маршрутом

5 июля с 11:00 до 14:00 трамваи №16 и 27 не будут ходить по ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовский».

Это связано с аварийным ремонтом высоковольтного оборудования на тяговой подстанции, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».