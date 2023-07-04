Завтра трамваи в Харькове на Салтовке будут временно ходить другим маршрутом
5 июля с 11:00 до 14:00 трамваи №16 и 27 не будут ходить по ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовский».
Это связано с аварийным ремонтом высоковольтного оборудования на тяговой подстанции, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
Читайте также: В Харькове на почти три месяца перекроют движение по бульвару Юрьева: причина
Новости по теме:
Вы читали новость: «Завтра трамваи в Харькове на Салтовке будут временно ходить другим маршрутом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 18:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июля с 11:00 до 14:00 трамваи №16 и 27 не будут ходить по ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовский».".