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Завтра трамваи в Харькове на Салтовке будут временно ходить другим маршрутом

Общество 18:02   04.07.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваи в Харькове на Салтовке будут временно ходить другим маршрутом

5 июля с 11:00 до 14:00 трамваи №16 и 27 не будут ходить по ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовский».

Это связано с аварийным ремонтом высоковольтного оборудования на тяговой подстанции, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 18:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июля с 11:00 до 14:00 трамваи №16 и 27 не будут ходить по ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовский».".