Завтра трамваї у Харкові на Салтівці тимчасово ходитимуть іншим маршрутом

5 липня з 11:00 до 14:00 трамваї №16 та 27 не ходитимуть вул. Героїв Праці та ін. Тракторобудівників, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола “Салтівський”.

Це пов’язано із аварійним ремонтом високовольтного обладнання на тяговій підстанції, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;