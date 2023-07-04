Завтра трамваї у Харкові на Салтівці тимчасово ходитимуть іншим маршрутом
5 липня з 11:00 до 14:00 трамваї №16 та 27 не ходитимуть вул. Героїв Праці та ін. Тракторобудівників, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола “Салтівський”.
Це пов’язано із аварійним ремонтом високовольтного обладнання на тяговій підстанції, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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Ви читали новину: «Завтра трамваї у Харкові на Салтівці тимчасово ходитимуть іншим маршрутом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 18:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 липня з 11:00 до 14:00 трамваї №16 та 27 не ходитимуть вул. Героїв Праці та ін. Тракторобудівників, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола “Салтівський”.".