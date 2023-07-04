Live
  • Вівторок 04.07.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

Завтра трамваї у Харкові на Салтівці тимчасово ходитимуть іншим маршрутом

Суспільство 18:02   04.07.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваї у Харкові на Салтівці тимчасово ходитимуть іншим маршрутом

5 липня з 11:00 до 14:00 трамваї №16 та 27 не ходитимуть вул. Героїв Праці та ін. Тракторобудівників, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола “Салтівський”.

Це пов’язано із аварійним ремонтом високовольтного обладнання на тяговій підстанції, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Читайте також: У Харкові на майже три місяці перекриють рух бульваром Юр’єва: причина

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
04.07.2023
Уже 43 поранених, із них 12 дітей, у Первомайському після атаки – Синєгубов
Уже 43 поранених, із них 12 дітей, у Первомайському після атаки – Синєгубов
04.07.2023
Зранку РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено ангар сільгосппідприємства (фото)
Зранку РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено ангар сільгосппідприємства (фото)
04.07.2023
Пішла до лісу. 70-річна жінка на Харківщині підірвалася на міні – ДСНС
Пішла до лісу. 70-річна жінка на Харківщині підірвалася на міні – ДСНС
04.07.2023
Мати з маленьким сином, яких депортувала РФ, повернулися до Харкова
Мати з маленьким сином, яких депортувала РФ, повернулися до Харкова
04.07.2023
ХОВА: Скільки пігулок йодиду калію є в області та як їх отримати (відео)
ХОВА: Скільки пігулок йодиду калію є в області та як їх отримати (відео)
04.07.2023

Новини за темою:

15:22
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
13:31
Пам’ятник Гагаріну планують демонтувати у Харкові – відповідь ХОВА
13:02
Мати з маленьким сином, яких депортувала РФ, повернулися до Харкова
23:22
В одному з районів Харківщини дозволили відстрілювати лисиць
22:45
Напередодні відзначив 26-річчя: боєць із Харківщини загинув на Запоріжжі

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Завтра трамваї у Харкові на Салтівці тимчасово ходитимуть іншим маршрутом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 18:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 липня з 11:00 до 14:00 трамваї №16 та 27 не ходитимуть вул. Героїв Праці та ін. Тракторобудівників, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола “Салтівський”.".