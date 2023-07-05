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54-летний мужчина получил ранения в результате дневного обстрела Волчанска

Происшествия 15:56   05.07.2023
Виктория Яковенко
54-летний мужчина получил ранения в результате дневного обстрела Волчанска Фото: Генштаб ВСУ

Россияне днем обстреляли город Волчанск на Харьковщине. 

Об этом сообщили в ХОВА.

В результате вражеского удара осколочное ранение получил 54-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, добавили в ОВА.

Читайте также: Последствия обстрелов Харьковщины за сутки: информация ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 15:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне днем обстреляли город Волчанск на Харьковщине. ".