54-летний мужчина получил ранения в результате дневного обстрела Волчанска
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне днем обстреляли город Волчанск на Харьковщине.
Об этом сообщили в ХОВА.
В результате вражеского удара осколочное ранение получил 54-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, добавили в ОВА.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне днем обстреляли город Волчанск на Харьковщине. ".