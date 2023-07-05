54-летний мужчина получил ранения в результате дневного обстрела Волчанска

Россияне днем обстреляли город Волчанск на Харьковщине.

Об этом сообщили в ХОВА.

В результате вражеского удара осколочное ранение получил 54-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, добавили в ОВА.