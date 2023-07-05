54-річний чоловік отримав поранення внаслідок денного обстрілу Вовчанська
Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни вдень обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.
Про це повідомили у ХОВА.
Внаслідок ворожого удару осколкове поранення отримав 54-річний чоловік. Потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості, додали в ОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдень обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.".