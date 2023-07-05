Ночью Харьковщину атаковали беспилотником — прокуратура (фото)
Харьковская областная прокуратура сообщила, что удар беспилотником армия РФ нанесла по Богодуховскому району.
«Следствием установлено, что 5 июля около 1:30 произведен обстрел села Новоукраинка Богодуховского района. По предварительным данным, враг нанес удар БПЛА, попавшим на территорию частного домовладения», — проинформировали прокуроры.
В селе поврежден частный дом. На месте нашли воронку размером три на три метра и обломки.
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«Досудебное расследование проводят следователи Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области», — уточнили прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что удар беспилотником армия РФ нанесла по Богодуховскому району".