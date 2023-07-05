Вночі Харківщину атакували безпілотником – прокуратура (фото)
Харківська обласна прокуратура повідомила, що удар безпілотником армія РФ завдала по Богодухівському району.
“Слідством встановлено, що 5 липня близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння”, – поінформували прокурори.
У селі пошкоджено приватний будинок. На місці знайшли вирву розміром три на три метри та уламки.
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“Досудове розслідування проводять слідчі Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області”, – уточнили прокурори.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що удар безпілотником армія РФ завдала по Богодухівському району".