Live
  • Середа 05.07.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🔴

Вночі Харківщину атакували безпілотником – прокуратура (фото)

Події 10:23   05.07.2023
Оксана Горун
Вночі Харківщину атакували безпілотником – прокуратура (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила, що удар безпілотником армія РФ завдала по Богодухівському району.

“Слідством встановлено, що 5 липня близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння”, – поінформували прокурори.

Харківщину атакували безпілотником уночі 5 липня

У селі пошкоджено приватний будинок. На місці знайшли вирву розміром три на три метри та уламки.

Читайте також:  Наслідки обстрілів Харківщини за добу: інформація ХОВА

“Досудове розслідування проводять слідчі Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області”, – уточнили прокурори.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вночі Харківщину атакували безпілотником – прокуратура (фото)
Вночі Харківщину атакували безпілотником – прокуратура (фото)
05.07.2023
Синєгубов повідомив про стан поранених ракетним ударом на Харківщині
Синєгубов повідомив про стан поранених ракетним ударом на Харківщині
05.07.2023
У Харкові врятували замурованих у стіну кажанів
У Харкові врятували замурованих у стіну кажанів
05.07.2023
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: інформація ХОВА
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: інформація ХОВА
05.07.2023
Харків’янина судитимуть за підтримку “СВО”
Харків’янина судитимуть за підтримку “СВО”
05.07.2023
Харківщина – серед лідерів з реалізації програми єВідновлення – Шмигаль
Харківщина – серед лідерів з реалізації програми єВідновлення – Шмигаль
04.07.2023

Новини за темою:

10:23
Вночі Харківщину атакували безпілотником – прокуратура (фото)
09:30
Харків’янина судитимуть за підтримку “СВО”
08:58
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: інформація ХОВА
08:21
Вночі та вранці росіяни вдарили по прикордонню на Харківщині – ДСНС
08:23
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вночі Харківщину атакували безпілотником – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 10:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що удар безпілотником армія РФ завдала по Богодухівському району".