Вночі Харківщину атакували безпілотником – прокуратура (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила, що удар безпілотником армія РФ завдала по Богодухівському району.

“Слідством встановлено, що 5 липня близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння”, – поінформували прокурори.

У селі пошкоджено приватний будинок. На місці знайшли вирву розміром три на три метри та уламки.

“Досудове розслідування проводять слідчі Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області”, – уточнили прокурори.