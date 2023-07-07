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Авиационный удар по Ольшаной на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:08   07.07.2023
Оксана Якушко
Авиационный удар по Ольшаной на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ

В течение суток в Харьковской области враг обстрелял не менее 12 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.

В 499 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник все еще сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток произошло около 20 боев.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое Харьковской области.

В Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли населенные пункты Колодязное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 19:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области враг обстрелял не менее 12 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.".