Авиационный удар по Ольшаной на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ
В течение суток в Харьковской области враг обстрелял не менее 12 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.
В 499 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник все еще сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток произошло около 20 боев.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое Харьковской области.
В Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли населенные пункты Колодязное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 19:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области враг обстрелял не менее 12 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.".