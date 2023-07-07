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Авіаційний удар по Вільшаної на Харківщині здійснили росіяни – Генштаб ЗСУ

Події 19:08   07.07.2023
Оксана Якушко
Авіаційний удар по Вільшаної на Харківщині здійснили росіяни – Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Харківщині ворог обстріляв не менше 12 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 499 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник все ще зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби відбулось близько 20 боїв.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли населені пункти Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 19:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині ворог обстріляв не менше 12 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.".