Играл во дворе и пропал: на Харьковщине разыскали 6-летнего мальчика
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Люботине 6-летний мальчик играл во дворе дома и ушел в неизвестном направлении. Полицейские оперативно разыскали ребенка.
Мальчика нашли на обочине дороги, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Никаких противоправных действий в отношении его совершено не было», — добавили полицейские.
Правоохранители составили админпротокол на родителей. Также с ними и ребёнком полицейские провели профилактическую беседу.
Читайте также: Ушел от опекунов: на Харьковщине несколько часов искали подростка
Новости по теме:
Вы читали новость: «Играл во дворе и пропал: на Харьковщине разыскали 6-летнего мальчика»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Люботине 6-летний мальчик играл во дворе дома и ушел в неизвестном направлении. Полицейские оперативно разыскали ребенка.".