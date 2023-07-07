Играл во дворе и пропал: на Харьковщине разыскали 6-летнего мальчика

В Люботине 6-летний мальчик играл во дворе дома и ушел в неизвестном направлении. Полицейские оперативно разыскали ребенка.

Мальчика нашли на обочине дороги, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Никаких противоправных действий в отношении его совершено не было», — добавили полицейские.

Правоохранители составили админпротокол на родителей. Также с ними и ребёнком полицейские провели профилактическую беседу.