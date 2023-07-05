Ушел от опекунов: на Харьковщине несколько часов искали подростка
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В городе Барвенково Харьковской области 5 июля 13-летний мальчик ушел из дома и не вернулся.
Об этом правоохранителям около полудня сообщила опекун подростка, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Беглеца нашли и вернули домой в течение нескольких часов. С несовершеннолетним и его опекунами провели профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Барвенково Харьковской области 5 июля 13-летний мальчик ушел из дома и не вернулся.".