Ушел от опекунов: на Харьковщине несколько часов искали подростка

В городе Барвенково Харьковской области 5 июля 13-летний мальчик ушел из дома и не вернулся.

Об этом правоохранителям около полудня сообщила опекун подростка, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Беглеца нашли и вернули домой в течение нескольких часов. С несовершеннолетним и его опекунами провели профилактическую беседу.