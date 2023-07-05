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Ушел от опекунов: на Харьковщине несколько часов искали подростка

Общество 20:00   05.07.2023
Елена Нагорная
Ушел от опекунов: на Харьковщине несколько часов искали подростка Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В городе Барвенково Харьковской области 5 июля 13-летний мальчик ушел из дома и не вернулся.

Об этом правоохранителям около полудня сообщила опекун подростка, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Беглеца нашли и вернули домой в течение нескольких часов. С несовершеннолетним и его опекунами провели профилактическую беседу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 20:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Барвенково Харьковской области 5 июля 13-летний мальчик ушел из дома и не вернулся.".