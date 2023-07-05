Пішов від опікунів: на Харківщині кілька годин шукали підлітка

У місті Барвінкове Харківської області 5 липня 13-річний хлопчик пішов із дому та не повернувся.

Про це правоохоронцям близько полудня повідомила опікунка підлітка, розповідають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Втікача знайшли та повернули додому протягом кількох годин. З неповнолітнім та його опікунами провели профілактичну бесіду.