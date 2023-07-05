Пішов від опікунів: на Харківщині кілька годин шукали підлітка
У місті Барвінкове Харківської області 5 липня 13-річний хлопчик пішов із дому та не повернувся.
Про це правоохоронцям близько полудня повідомила опікунка підлітка, розповідають у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Втікача знайшли та повернули додому протягом кількох годин. З неповнолітнім та його опікунами провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Барвінкове Харківської області 5 липня 13-річний хлопчик пішов із дому та не повернувся.".