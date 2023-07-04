На Харківщині шукали 12-річного підлітка, який поїхав з дому велосипедом

Про пошуки, які розгорнулися в Мерефі на Харківщині, повідомили у фейсбуці поліцейських офіцерів громад області.

“3 червня, о 16:20 до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області звернулась занепокоєна мешканка м. Мерефа, що її 12-річний син пішов кататись з другом 10-років на велосипеді об 11-годині ранку та до теперішнього часу не повернувся”, – зазначили в поліції.

Хлопчиків шукали всі наряди місцевого відділу поліції, а орієнтування розіслали “сусідам”. У результаті знайти мандрівників вдалося менше, ніж за годину. Вони були на озері в Мерефі.

“За час перебування дітей без нагляду дорослих, правопорушень відносно них вчинено не було”, – зазначили у фейсбуці поліцейські офіцери громад.