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Хотів поїхати до знайомих: підлітка, якого шукали на Харківщині, знайшли

Суспільство 17:37   02.07.2023
Олена Нагорна
Хотів поїхати до знайомих: підлітка, якого шукали на Харківщині, знайшли

Поліція Красноградського району Харківщини оперативно розшукала 14-річного хлопця, якого оголошували у розшук 2 липня. Підлітка знайшли на автодорозі Кегичівка-Шляхове. Він хотів поїхати до знайомих.

На пошуки зниклого був орієнтований особовий склад поліції, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Жодних протиправних дій щодо підлітка скоєно не було. З ним та його батьками провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, 2 липня близько 7:30 батьки виявили, що хлопця немає вдома.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 17:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Красноградського району Харківщини оперативно розшукала 14-річного хлопця, якого оголошували у розшук 2 липня. Підлітка знайшли на автодорозі Кегичівка-Шляхове. Він хотів поїхати до знайомих.".