Хотів поїхати до знайомих: підлітка, якого шукали на Харківщині, знайшли

Поліція Красноградського району Харківщини оперативно розшукала 14-річного хлопця, якого оголошували у розшук 2 липня. Підлітка знайшли на автодорозі Кегичівка-Шляхове. Він хотів поїхати до знайомих.

На пошуки зниклого був орієнтований особовий склад поліції, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Жодних протиправних дій щодо підлітка скоєно не було. З ним та його батьками провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, 2 липня близько 7:30 батьки виявили, що хлопця немає вдома.