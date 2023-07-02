Хотів поїхати до знайомих: підлітка, якого шукали на Харківщині, знайшли
Поліція Красноградського району Харківщини оперативно розшукала 14-річного хлопця, якого оголошували у розшук 2 липня. Підлітка знайшли на автодорозі Кегичівка-Шляхове. Він хотів поїхати до знайомих.
На пошуки зниклого був орієнтований особовий склад поліції, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Жодних протиправних дій щодо підлітка скоєно не було. З ним та його батьками провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, 2 липня близько 7:30 батьки виявили, що хлопця немає вдома.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Хотів поїхати до знайомих: підлітка, якого шукали на Харківщині, знайшли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 17:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Красноградського району Харківщини оперативно розшукала 14-річного хлопця, якого оголошували у розшук 2 липня. Підлітка знайшли на автодорозі Кегичівка-Шляхове. Він хотів поїхати до знайомих.".