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Хотел поехать к знакомым: подростка, которого искали на Харьковщине, нашли

Общество 17:37   02.07.2023
Елена Нагорная
Хотел поехать к знакомым: подростка, которого искали на Харьковщине, нашли Фото: ГУ НП в Харьковской области

Полиция Красноградского района Харьковщины оперативно разыскала 14-летнего парня, которого объявляли в розыск 2 июля. Мальчика нашли на автодороге Кегичевка-Шляховое. Он хотел поехать к знакомым.

На поиски пропавшего был ориентирован личный состав полиции, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было. С ним и его родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, 2 июля около 7:30 родители обнаружили, что мальчика нет дома.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 17:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Красноградского района Харьковщины оперативно разыскала 14-летнего парня, которого объявляли в розыск 2 июля. Мальчика нашли на автодороге Кегичевка-Шляховое. Он хотел поехать к знакомым.".