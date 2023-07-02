Хотел поехать к знакомым: подростка, которого искали на Харьковщине, нашли
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Полиция Красноградского района Харьковщины оперативно разыскала 14-летнего парня, которого объявляли в розыск 2 июля. Мальчика нашли на автодороге Кегичевка-Шляховое. Он хотел поехать к знакомым.
На поиски пропавшего был ориентирован личный состав полиции, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было. С ним и его родителями провели профилактическую беседу.
Напомним, 2 июля около 7:30 родители обнаружили, что мальчика нет дома.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 17:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Красноградского района Харьковщины оперативно разыскала 14-летнего парня, которого объявляли в розыск 2 июля. Мальчика нашли на автодороге Кегичевка-Шляховое. Он хотел поехать к знакомым.".