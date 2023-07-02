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Утром обнаружили, что ребенка нет дома: на Харьковщине разыскивают мальчика

Общество 13:23   02.07.2023
Елена Нагорная
Утром обнаружили, что ребенка нет дома: на Харьковщине разыскивают мальчика

Правоохранители Красноградского района Харьковской области устанавливают местонахождение Глеба Ковриги 2009 года рождения. 2 июля около 7:30 родители обнаружили, что мальчика нет дома.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, рост мальчика 146 см, у него плотное телосложение, светлые волосы и карие глаза.

Также у ребенка — недостатки речи. Он плохо говорит, заикается, во время разговора скрещивает пальцы на обеих руках. Был одет в серые штаны и красную футболку.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам 0956241926, 0954288708 или 102.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 13:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Красноградского района Харьковской области устанавливают местонахождение Глеба Ковриги 2009 года рождения. 2 июля около 7:30 родители обнаружили, что мальчика нет дома.".