Утром обнаружили, что ребенка нет дома: на Харьковщине разыскивают мальчика

Правоохранители Красноградского района Харьковской области устанавливают местонахождение Глеба Ковриги 2009 года рождения. 2 июля около 7:30 родители обнаружили, что мальчика нет дома.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, рост мальчика 146 см, у него плотное телосложение, светлые волосы и карие глаза.

Также у ребенка — недостатки речи. Он плохо говорит, заикается, во время разговора скрещивает пальцы на обеих руках. Был одет в серые штаны и красную футболку.



Фото: ГУ НП в Харьковской области

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам 0956241926, 0954288708 или 102.

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