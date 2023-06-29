Объявленную в розыск полицией в Харькове девочку нашли
Шестилетнюю девочку, которая днем потерялась на ул. Мира в Харькове, нашли живой, сообщили в ПСО «Милена».
«Девочка в безопасности, с ней все хорошо. Подробностей нет», — сообщили координаторы поиска в группе ПСО «Милена» в telegram.
Полицейские предоставили больше информации.
«Уже через несколько часов девочка была обнаружена на одной из станций метро. Как выяснилось, она вместе с другими детьми поехала кататься на метро. С детьми и их родителями полицейские провели воспитательную беседу», — отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, Диана Юрченко днем гуляла во дворе у своего дома, о ее исчезновении стало известно около 16:00. Волонтеры объявили поиск на местности. К процессу подключились и полицейские.
Читайте также: В Харькове пропала шестилетняя девочка: волонтеры ждут добровольцев для поиска
Новости по теме:
Вы читали новость: «Объявленную в розыск полицией в Харькове девочку нашли»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 20:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестилетнюю девочку, которая днем потерялась на ул. Мира в Харькове, нашли живой, сообщили в ПСО «Милена»".