Объявленную в розыск полицией в Харькове девочку нашли

Шестилетнюю девочку, которая днем потерялась на ул. Мира в Харькове, нашли живой, сообщили в ПСО «Милена».

«Девочка в безопасности, с ней все хорошо. Подробностей нет», — сообщили координаторы поиска в группе ПСО «Милена» в telegram.

Полицейские предоставили больше информации.

«Уже через несколько часов девочка была обнаружена на одной из станций метро. Как выяснилось, она вместе с другими детьми поехала кататься на метро. С детьми и их родителями полицейские провели воспитательную беседу», — отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, Диана Юрченко днем гуляла во дворе у своего дома, о ее исчезновении стало известно около 16:00. Волонтеры объявили поиск на местности. К процессу подключились и полицейские.