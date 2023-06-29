Live
  • Четверг 29.06.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Объявленную в розыск полицией в Харькове девочку нашли

Общество 20:23   29.06.2023
Оксана Горун
Объявленную в розыск полицией в Харькове девочку нашли

Шестилетнюю девочку, которая днем потерялась на ул. Мира в Харькове, нашли живой, сообщили в ПСО «Милена».

«Девочка в безопасности, с ней все хорошо. Подробностей нет», — сообщили координаторы поиска в группе ПСО «Милена» в telegram.

Полицейские предоставили больше информации.

«Уже через несколько часов девочка была обнаружена на одной из станций метро. Как выяснилось, она вместе с другими детьми поехала кататься на метро. С детьми и их родителями полицейские провели воспитательную беседу», — отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Потерявшуюся девочку нашли в метро
Фото: ГУНП в Харьковской области

 

Напомним, Диана Юрченко днем гуляла во дворе у своего дома, о ее исчезновении стало известно около 16:00. Волонтеры объявили поиск на местности. К процессу подключились и полицейские.

  • Читайте также: В Харькове пропала шестилетняя девочка: волонтеры ждут добровольцев для поиска

    • Автор: Оксана Горун
    Популярно
    В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
    В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
    29.06.2023
    АО «Харьковгаз» остановили действие лицензии: что это значит для потребителей
    АО «Харьковгаз» остановили действие лицензии: что это значит для потребителей
    29.06.2023
    Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
    Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
    29.06.2023
    Терехов о выступлении Зеленского: Харьков — форпост демократии Европы (видео)
    Терехов о выступлении Зеленского: Харьков — форпост демократии Европы (видео)
    29.06.2023
    Эксперт рассказал об успехах ВСУ на Купянско-Лиманском направлении (видео)
    Эксперт рассказал об успехах ВСУ на Купянско-Лиманском направлении (видео)
    29.06.2023
    Объявленную в розыск полицией в Харькове девочку нашли
    Объявленную в розыск полицией в Харькове девочку нашли
    29.06.2023

    Новости по теме:

    18:37
    В Харькове пропала шестилетняя девочка: волонтеры ждут добровольцев для поиска
    18:08
    На Харьковщине нашли женщину, которая потерялась четыре месяца назад
    08:51
    Швырнул о стену. Под Харьковом 7-летний мальчик подорвался из-за патрона
    16:59
    В Харькове женщина с 1,5-летним сыном жила в подвалах домов (фото)
    11:14
    Заигрался на площадке и пропал: полиция в Песочине искала 9-летнего ребенка

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Объявленную в розыск полицией в Харькове девочку нашли»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 20:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестилетнюю девочку, которая днем потерялась на ул. Мира в Харькове, нашли живой, сообщили в ПСО «Милена»".