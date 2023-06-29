Оголошену в розшук поліцією в Харкові дівчинку знайшли
Шестирічну дівчинку, яка вдень загубилася на вул. Миру в Харкові, знайшли живою, повідомили в ПРЗ “Мілена”.
“Дівчинка у безпеці, з нею все добре. Подробиць немає”, – повідомили координатори пошуку в групі ПРЗ “Мілена” в телеграмі.
Поліціянти надали більше інформації.
“Уже за кілька годин дівчину виявили на одній зі станцій метро. Як з’ясувалося, вона разом з іншими дітьми поїхала кататися на метро. З дітьми та їх батьками поліцейські провели виховну бесіду”, – відзначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Нагадаємо, Діана Юрченко вдень гуляла у дворі біля свого будинку, про її зникнення стало відомо близько 16:00. Волонтери оголосили пошук на місцевості. До процесу долучились і поліціянти.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 20:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестирічну дівчинку, яка вдень загубилася на вул. Миру в Харкові, знайшли живою, повідомили в ПРЗ “Мілена”".