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Оголошену в розшук поліцією в Харкові дівчинку знайшли

Суспільство 20:23   29.06.2023
Оксана Горун
Оголошену в розшук поліцією в Харкові дівчинку знайшли

Шестирічну дівчинку, яка вдень загубилася на вул. Миру в Харкові, знайшли живою, повідомили в ПРЗ “Мілена”.

“Дівчинка у безпеці, з нею все добре. Подробиць немає”, – повідомили координатори пошуку в групі ПРЗ “Мілена” в телеграмі.

Поліціянти надали більше інформації.

“Уже за кілька годин дівчину виявили на одній зі станцій метро. Як з’ясувалося, вона разом з іншими дітьми поїхала кататися на метро. З дітьми та їх батьками поліцейські провели виховну бесіду”, – відзначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Потерявшуюся девочку нашли в метро
Фото: ГУНП у Харківській області

 

Нагадаємо, Діана Юрченко вдень гуляла у дворі біля свого будинку, про її зникнення стало відомо близько 16:00. Волонтери оголосили пошук на місцевості. До процесу долучились і поліціянти.

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    • Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 20:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестирічну дівчинку, яка вдень загубилася на вул. Миру в Харкові, знайшли живою, повідомили в ПРЗ “Мілена”".