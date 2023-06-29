Оголошену в розшук поліцією в Харкові дівчинку знайшли

Шестирічну дівчинку, яка вдень загубилася на вул. Миру в Харкові, знайшли живою, повідомили в ПРЗ “Мілена”.

“Дівчинка у безпеці, з нею все добре. Подробиць немає”, – повідомили координатори пошуку в групі ПРЗ “Мілена” в телеграмі.

Поліціянти надали більше інформації.

“Уже за кілька годин дівчину виявили на одній зі станцій метро. Як з’ясувалося, вона разом з іншими дітьми поїхала кататися на метро. З дітьми та їх батьками поліцейські провели виховну бесіду”, – відзначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Нагадаємо, Діана Юрченко вдень гуляла у дворі біля свого будинку, про її зникнення стало відомо близько 16:00. Волонтери оголосили пошук на місцевості. До процесу долучились і поліціянти.