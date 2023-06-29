У Харкові зникла шестирічна дівчинка: чекають на добровольців для пошуку

У Харкові волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” просять мешканців приєднатися до пошуку 6-річної Діани Юрченко.

За даними пошуковиків, дівчинка зникла в районі вулиці Миру (станція метро “Індустріальна”). Вона гуляла біля будинку. Зникнення помітили близько 16:00. Волонтери повідомили прикмети зниклої.

На місцевих жителів, готових прийти на допомогу, чекають на вул. Миру, 90, о 19:00 сьогодні, 29 червня. З координатором можна зв’язатися за телефоном (050) 401-48-22 (Олексій).