У Харкові зникла шестирічна дівчинка: чекають на добровольців для пошуку
У Харкові волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” просять мешканців приєднатися до пошуку 6-річної Діани Юрченко.
За даними пошуковиків, дівчинка зникла в районі вулиці Миру (станція метро “Індустріальна”). Вона гуляла біля будинку. Зникнення помітили близько 16:00. Волонтери повідомили прикмети зниклої.
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На місцевих жителів, готових прийти на допомогу, чекають на вул. Миру, 90, о 19:00 сьогодні, 29 червня. З координатором можна зв’язатися за телефоном (050) 401-48-22 (Олексій).
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 18:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” просять мешканців приєднатися до пошуку 6-річної Діани Юрченко".