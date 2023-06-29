В Харькове пропала шестилетняя девочка: волонтеры ждут добровольцев для поиска

В Харькове волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» просят жителей присоединиться к поиску 6-летней Дианы Юрченко.

По данным поисковиков, девочка пропала в районе улицы Мира (станция метро «Индустриальная»). Она гуляла возле дома. Исчезновение заметили около 16:00. Волонтеры сообщили приметы пропавшей.

Местных жителей, готовых прийти на помощь, ждут на ул. Мира, 90, в 19:00 сегодня, 29 июня. С координатором можно связаться по телефону (050) 401-48-22 (Алексей).