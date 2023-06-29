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В Харькове пропала шестилетняя девочка: волонтеры ждут добровольцев для поиска

Общество 18:37   29.06.2023
Оксана Горун
В Харькове пропала шестилетняя девочка: волонтеры ждут добровольцев для поиска

В Харькове волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» просят жителей присоединиться к поиску 6-летней Дианы Юрченко.

По данным поисковиков, девочка пропала в районе улицы Мира (станция метро «Индустриальная»). Она гуляла возле дома. Исчезновение заметили около 16:00. Волонтеры сообщили приметы пропавшей.

Потерялась шестилетняя девочка в Харькове

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Местных жителей, готовых прийти на помощь, ждут на ул. Мира, 90, в 19:00 сегодня, 29 июня. С координатором можно связаться по телефону (050) 401-48-22 (Алексей).

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 18:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» просят жителей присоединиться к поиску 6-летней Дианы Юрченко".