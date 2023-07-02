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Вранці виявили, що дитини немає вдома: на Харківщині розшукують хлопчика

Суспільство 13:23   02.07.2023
Олена Нагорна
Вранці виявили, що дитини немає вдома: на Харківщині розшукують хлопчика

Правоохоронці Красноградського району Харківської області встановлюють місцеперебування Гліба Ковриги 2009 року народження. 2 липня близько 7:30 батьки виявили, що хлопчика немає вдома.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, зріст хлопчика 146 см, у нього щільна статура, світле волосся та карі очі.

Також у дитини – вади мовлення. Хлопчик погано говорить, заїкається, під час розмови схрещує пальці на обох руках. Був одягнений у сірі штани та червону футболку.


Фото: ГУ НП у Харківській області

Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять повідомляти за телефонами 0956241926, 0954288708 або 102.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 13:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Красноградського району Харківської області встановлюють місцеперебування Гліба Ковриги 2009 року народження. 2 липня близько 7:30 батьки виявили, що хлопчика немає вдома.".