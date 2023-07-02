Вранці виявили, що дитини немає вдома: на Харківщині розшукують хлопчика

Правоохоронці Красноградського району Харківської області встановлюють місцеперебування Гліба Ковриги 2009 року народження. 2 липня близько 7:30 батьки виявили, що хлопчика немає вдома.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, зріст хлопчика 146 см, у нього щільна статура, світле волосся та карі очі.

Також у дитини – вади мовлення. Хлопчик погано говорить, заїкається, під час розмови схрещує пальці на обох руках. Був одягнений у сірі штани та червону футболку.



Фото: ГУ НП у Харківській області

Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять повідомляти за телефонами 0956241926, 0954288708 або 102.