Вранці виявили, що дитини немає вдома: на Харківщині розшукують хлопчика
Правоохоронці Красноградського району Харківської області встановлюють місцеперебування Гліба Ковриги 2009 року народження. 2 липня близько 7:30 батьки виявили, що хлопчика немає вдома.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, зріст хлопчика 146 см, у нього щільна статура, світле волосся та карі очі.
Також у дитини – вади мовлення. Хлопчик погано говорить, заїкається, під час розмови схрещує пальці на обох руках. Був одягнений у сірі штани та червону футболку.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять повідомляти за телефонами 0956241926, 0954288708 або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 13:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Красноградського району Харківської області встановлюють місцеперебування Гліба Ковриги 2009 року народження. 2 липня близько 7:30 батьки виявили, що хлопчика немає вдома.".