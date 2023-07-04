На Харьковщине искали 12-летнего подростка, уехавшего из дому на велосипеде

О поисках, которые развернулись в Мерефе на Харьковщине, сообщили в facebook полицейских офицеров громад области.

«3 июня, в 16:20 в отдел полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области обратилась обеспокоенная жительница г. Мерефа. Она сообщила, что 12-летний сын пошел кататься с другом 10-лет на велосипеде в 11 утра и к настоящему времени не вернулся», — отметили в полиции.

Мальчиков искали все наряды местного отдела полиции, а ориентировки разослали «соседям». В итоге найти путешественников удалось меньше чем за час. Они были на озере в Мерефе.

«За время пребывания детей без присмотра взрослых правонарушений в отношении их совершено не было», — отметили в facebook полицейские офицеры громад.