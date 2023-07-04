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На Харьковщине искали 12-летнего подростка, уехавшего из дому на велосипеде

Происшествия 10:07   04.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине искали 12-летнего подростка, уехавшего из дому на велосипеде Фото: facebook «Полицейские офицеры громад в Харьковской области»

О поисках, которые развернулись в Мерефе на Харьковщине, сообщили в facebook полицейских офицеров громад области.

«3 июня, в 16:20 в отдел полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области обратилась обеспокоенная жительница г. Мерефа. Она сообщила, что 12-летний сын пошел кататься с другом 10-лет на велосипеде в 11 утра и к настоящему времени не вернулся», — отметили в полиции.

Мальчиков искали все наряды местного отдела полиции, а ориентировки разослали «соседям». В итоге найти путешественников удалось меньше чем за час. Они были на озере в Мерефе.

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«За время пребывания детей без присмотра взрослых правонарушений в отношении их совершено не было», — отметили в facebook полицейские офицеры громад.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 10:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О поисках, которые развернулись в Мерефе на Харьковщине, сообщили в facebook полицейских офицеров громад области".