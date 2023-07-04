На Харьковщине искали 12-летнего подростка, уехавшего из дому на велосипеде
Фото: facebook «Полицейские офицеры громад в Харьковской области»
О поисках, которые развернулись в Мерефе на Харьковщине, сообщили в facebook полицейских офицеров громад области.
«3 июня, в 16:20 в отдел полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области обратилась обеспокоенная жительница г. Мерефа. Она сообщила, что 12-летний сын пошел кататься с другом 10-лет на велосипеде в 11 утра и к настоящему времени не вернулся», — отметили в полиции.
Мальчиков искали все наряды местного отдела полиции, а ориентировки разослали «соседям». В итоге найти путешественников удалось меньше чем за час. Они были на озере в Мерефе.
Читайте также: Хотел поехать к знакомым: подростка, которого искали на Харьковщине, нашли
«За время пребывания детей без присмотра взрослых правонарушений в отношении их совершено не было», — отметили в facebook полицейские офицеры громад.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине искали 12-летнего подростка, уехавшего из дому на велосипеде»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О поисках, которые развернулись в Мерефе на Харьковщине, сообщили в facebook полицейских офицеров громад области".