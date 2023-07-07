Грався у дворі та зник: на Харківщині розшукали 6-річного хлопчика

В Люботині 6-річний хлопчик грався у дворі будинку та пішов у невідомому напрямку. Поліцейські оперативно розшукали дитину.

Хлопчика знайшли на узбіччі дороги, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було», – додали поліцейські.

Правоохоронці склали адмінпротокол на батьків. Також з ними та дитиною поліцейські провели профілактичну бесіду.