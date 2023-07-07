Грався у дворі та зник: на Харківщині розшукали 6-річного хлопчика
Фото: ГУНП в Харківській області
В Люботині 6-річний хлопчик грався у дворі будинку та пішов у невідомому напрямку. Поліцейські оперативно розшукали дитину.
Хлопчика знайшли на узбіччі дороги, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було», – додали поліцейські.
Правоохоронці склали адмінпротокол на батьків. Також з ними та дитиною поліцейські провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Люботині 6-річний хлопчик грався у дворі будинку та пішов у невідомому напрямку. Поліцейські оперативно розшукали дитину.".