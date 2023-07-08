Live
  • Суббота 08.07.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🔴

В Первомайском 400 заявок на компенсацию за поврежденное жилье – Синегубов

Общество 00:32   08.07.2023
Оксана Якушко
В Первомайском 400 заявок на компенсацию за поврежденное жилье – Синегубов

Сейчас на 90% закрыты выбитые окна в пострадавших домах в Первомайском на Харьковщине , сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Несмотря на повреждения окон и балконов, большинство жителей решило оставаться дома, в помощи по расселению нуждались в 9 человек.

«Уже на следующий день после ракетного удара Харьковская ОВА направила OSB-плиты. Выдаем продуктовые наборы, уже отправили 3000, в случае необходимости – готовы увеличить количество. Предоставляется юридическая и психологическая помощь. Также благодарны всем быстро откликающимся на наши запросы организациям: ООН, «Красный Крест», «Samaritan’s Purse», «World Kitchen», «Право на защиту», «Врачи без границ», – сказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Гуманитарная миссия «Samaritan’s Purse» оперативно завезла в Первомайский 20-тонную фуру поликарбоната, который бригада из 17 волонтеров устанавливает на месте выбитых окон.

В рамках программы «Восстановление» планируют оказать помощь жителям города, чьи квартиры пострадали от вражеского ракетного удара. Сейчас уже около 400 заявок на компенсации.

«Уже вскоре 500 владельцам пострадавших от ракетного удара квартир предоставят сертификаты на общую сумму 7,5 миллионов гривен для приобретения стройматериалов. Сейчас местные власти завершают формировать список получателей», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: 7 пострадавших от ракетного удара по Харьковщине еще в больницах — Синегубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Авиационный удар по Ольшанах на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ
Авиационный удар по Ольшанах на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ
07.07.2023
Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове
Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове
06.07.2023
Запрет на массовые мероприятия на Харьковщине отменили, но есть нюансы
Запрет на массовые мероприятия на Харьковщине отменили, но есть нюансы
07.07.2023
Из артиллерии и минометов: враг обстрелял два приграничных села на Харьковщине
Из артиллерии и минометов: враг обстрелял два приграничных села на Харьковщине
07.07.2023
У ВСУ новая тактика как использовать системы HIMARS на фронте— BILD
У ВСУ новая тактика как использовать системы HIMARS на фронте— BILD
07.07.2023
ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты)
ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты)
07.07.2023

Новости по теме:

22:39
Ради ремонта. Разрушенную высотку на Северной Салтовке разбирали спасатели
14:58
Очное обучение на Харьковщине: учеников будут тренировать спускаться в укрытие
14:33
На Харьковщине родители учеников смогут выбирать форму обучения – ХОВА
12:41
Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)
11:47
На Харьковщине разрешили возобновить очное обучение — Синегубов

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Первомайском 400 заявок на компенсацию за поврежденное жилье – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 00:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас на 90% закрыты выбитые окна в пострадавших домах , сообщил начальник ХОВА Синегубов.".