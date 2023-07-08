В Первомайском 400 заявок на компенсацию за поврежденное жилье – Синегубов

Сейчас на 90% закрыты выбитые окна в пострадавших домах в Первомайском на Харьковщине , сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Несмотря на повреждения окон и балконов, большинство жителей решило оставаться дома, в помощи по расселению нуждались в 9 человек.

«Уже на следующий день после ракетного удара Харьковская ОВА направила OSB-плиты. Выдаем продуктовые наборы, уже отправили 3000, в случае необходимости – готовы увеличить количество. Предоставляется юридическая и психологическая помощь. Также благодарны всем быстро откликающимся на наши запросы организациям: ООН, «Красный Крест», «Samaritan’s Purse», «World Kitchen», «Право на защиту», «Врачи без границ», – сказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Гуманитарная миссия «Samaritan’s Purse» оперативно завезла в Первомайский 20-тонную фуру поликарбоната, который бригада из 17 волонтеров устанавливает на месте выбитых окон.

В рамках программы «Восстановление» планируют оказать помощь жителям города, чьи квартиры пострадали от вражеского ракетного удара. Сейчас уже около 400 заявок на компенсации.

«Уже вскоре 500 владельцам пострадавших от ракетного удара квартир предоставят сертификаты на общую сумму 7,5 миллионов гривен для приобретения стройматериалов. Сейчас местные власти завершают формировать список получателей», – добавил начальник ХОВА.