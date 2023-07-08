У Первомайському 400 заявок на компенсацію за пошкоджене житло – Синєгубов

Наразі на 90% закрито вибиті вікна у постраждалих будинках у Первомайському на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Попри пошкодження вікон та балконів, більшість жителів вирішила залишатися у будинках, допомоги по розселенню потребували лише 9 осіб.

«Вже наступного дня після ракетного удару Харківська ОВА спрямувала OSB-плити. Видаємо продуктові набори, вже відправили 3000, якщо буде потреба – готові збільшити кількість. Надається юридична та психологічна допомога. Також вдячні всім організаціям, які швидко відгукнулися на наші запити: ООН, «Червоний Хрест», «Samaritan’s Purse», «World Kitchen», «Право на захист», «Лікарі без кордонів», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Гуманітарна місія «Samaritan’s Purse» оперативно завезла до міста Первомайський 20-тонну фуру полікарбонату, який бригада із 17 волонтерів встановлює на місці вибитих вікон.

У межах програми «єВідновлення» планують надати допомогу жителям міста, чиї квартири постраждали від ворожого ракетного удару. Наразі вже є близько 400 заявок на компенсації.

«Уже незабаром 500 власникам квартир, які постраждали від ракетного удару, нададуть сертифікати на загальну суму 7,5 мільйонів гривень для придбання будматеріалів. Зараз місцева влада завершує формувати список отримувачів», – додав начальник ХОВА.