Live
  • Субота 08.07.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🔴

У Первомайському 400 заявок на компенсацію за пошкоджене житло – Синєгубов

Суспільство 00:32   08.07.2023
Оксана Якушко
У Первомайському 400 заявок на компенсацію за пошкоджене житло – Синєгубов

Наразі на 90% закрито вибиті вікна у постраждалих будинках у Первомайському на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Попри пошкодження вікон та балконів, більшість жителів вирішила залишатися у будинках, допомоги по розселенню потребували лише 9 осіб.

«Вже наступного дня після ракетного удару Харківська ОВА спрямувала OSB-плити. Видаємо продуктові набори, вже відправили 3000, якщо буде потреба – готові збільшити кількість. Надається юридична та психологічна допомога. Також вдячні всім організаціям, які швидко відгукнулися на наші запити: ООН, «Червоний Хрест», «Samaritan’s Purse», «World Kitchen», «Право на захист», «Лікарі без кордонів», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Гуманітарна місія «Samaritan’s Purse» оперативно завезла до міста Первомайський 20-тонну фуру полікарбонату, який бригада із 17 волонтерів встановлює на місці вибитих вікон.

 

У межах програми «єВідновлення» планують надати допомогу жителям міста, чиї квартири постраждали від ворожого ракетного удару. Наразі вже є близько 400 заявок на компенсації.

«Уже незабаром 500 власникам квартир, які постраждали від ракетного удару, нададуть сертифікати на загальну суму 7,5 мільйонів гривень для придбання будматеріалів. Зараз місцева влада завершує формувати список отримувачів», – додав начальник ХОВА.

Читайте також: 7 постраждалих від ракетного удару по Харківщині ще в лікарнях – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині
Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині
07.07.2023
Прогноз погоди в Харкові на вихідні: синоптики попереджають про грози і шквали
Прогноз погоди в Харкові на вихідні: синоптики попереджають про грози і шквали
07.07.2023
Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники
Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники
07.07.2023
У Бахмуті ворог фактично у пастці – Маляр
У Бахмуті ворог фактично у пастці – Маляр
07.07.2023
У Первомайському 400 заявок на компенсацію за пошкоджене житло – Синєгубов
У Первомайському 400 заявок на компенсацію за пошкоджене житло – Синєгубов
08.07.2023
У Львові завершили розбір завалів: в ОВА повідомили імена та вік загиблих
У Львові завершили розбір завалів: в ОВА повідомили імена та вік загиблих
07.07.2023

Новини за темою:

22:39
Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники
14:58
Очне навчання на Харківщині: учнів тренуватимуть спускатися в укриття
14:33
На Харківщині батьки учнів зможуть обирати форму навчання – ХОВА
12:41
Яким школам на Харківщині дозволять приймати учнів – ХОВА (відео)
11:47
На Харківщині дозволили відновити очне навчання у школах та вишах – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Первомайському 400 заявок на компенсацію за пошкоджене житло – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 00:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на 90% закрито вибиті вікна у постраждалих будинках у Первомайському на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".