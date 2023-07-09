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Ураган обесточил 15 населенных пунктов Харьковщины и частично Харьков

Происшествия 10:35   09.07.2023
Оксана Горун
Ураган обесточил 15 населенных пунктов Харьковщины и частично Харьков

По информации «Харьковоблэнерго» без света из-за урагана остались населенные пункты в Чугуевском и Харьковском районах, а также Краснокутской тергромаде Харьковщины.

«По Харькову отдельные отключения, которые связаны, прежде всего, с падением деревьев и веток на воздушные линии электропередачи. Несмотря на сложные погодные условия работы по возобновлению электроснабжения начались с вечера, продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. К вечеру 9 июля планируем заживить всех потребителей», — сообщил руководитель пресс-службы «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

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Всех, кто увидит оборванные провода, просят не приближаться к ним на расстояние ближе 8 метров. Обо всех случаях повреждения энергооборудования можно сообщать по телефонам: 050-0540-413, 067-2340-413, 0-800-508-413.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 10:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации «Харьковоблэнерго» без света из-за урагана остались населенные пункты в Чугуевском и Харьковском районах, а также Краснокутской тергромаде Харьковщины".