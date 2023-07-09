Ураган в Харькове: бойцы ГСЧС 35 раз выезжали убирать упавшие деревья (фото)

8 июля в Харькове прошел рекордный дождь. Грозу сопровождал шквальный ветер. Спасатели сообщили о первых известных последствиях.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Харькова из-за сильных ливней, в течение вечера 8 июля и ночью 9 июля подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 35 раз привлекались для оказания помощи населению и коммунальным службам в распылении и уборке с проезжих частей, объектов и машин рухнувших деревьев», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации ГСЧС, над ликвидацией последствий природного ЧП в городе работали 35 единиц спасательной техники и около 170 человек личного состава ГСЧС.

«Убрано с проездных путей и из жилых кварталов около 40 рухнувших деревьев и больших веток», — привели статистику спасатели.