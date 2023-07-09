Live
  • Воскресенье 09.07.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Ураган в Харькове: бойцы ГСЧС 35 раз выезжали убирать упавшие деревья (фото)

Происшествия 09:50   09.07.2023
Оксана Горун
Ураган в Харькове: бойцы ГСЧС 35 раз выезжали убирать упавшие деревья (фото)

8 июля в Харькове прошел рекордный дождь. Грозу сопровождал шквальный ветер. Спасатели сообщили о первых известных последствиях.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Харькова из-за сильных ливней, в течение вечера 8 июля и ночью 9 июля подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 35 раз привлекались для оказания помощи населению и коммунальным службам в распылении и уборке с проезжих частей, объектов и машин рухнувших деревьев», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации ГСЧС, над ликвидацией последствий природного ЧП в городе работали 35 единиц спасательной техники и около 170 человек личного состава ГСЧС.

Читайте также: Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе

«Убрано с проездных путей и из жилых кварталов около 40 рухнувших деревьев и больших веток», — привели статистику спасатели.

Последствия урагана в Харькове 8 июля 2023

Последствия урагана в Харькове 8 июля 2023 2

Последствия урагана в Харькове 8 июля 2023 3

Последствия урагана в Харькове 8 июля 2023 4

Последствия урагана в Харькове 8 июля 2023 5

Последствия урагана в Харькове 8 июля 2023 6

Последствия урагана в Харькове 8 июля 2023 7

Последствия урагана в Харькове 8 июля 2023 8

Последствия урагана в Харькове 8 июля 2023 10

Автор: Оксана Горун
Популярно
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
08.07.2023
Россияне направили почти всю восточную группировку войск на юг Украины — ISW
Россияне направили почти всю восточную группировку войск на юг Украины — ISW
08.07.2023
Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине
Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине
09.07.2023
Ураган обесточил 15 населенных пунктов Харьковщины и частично Харьков
Ураган обесточил 15 населенных пунктов Харьковщины и частично Харьков
09.07.2023
Нацгвардию Украины возглавил выпускник харьковского вуза
Нацгвардию Украины возглавил выпускник харьковского вуза
09.07.2023

Новости по теме:

10:10
На Харьковщине из-за стихии местами пропало электричество (обновлено)
09:50
Ураган в Харькове: бойцы ГСЧС 35 раз выезжали убирать упавшие деревья (фото)
08:08
На Харьковщине из-за обстрела случился пожар в хвойном лесу
07:59
В Харькове на пожаре погибла женщина
19:18
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ураган в Харькове: бойцы ГСЧС 35 раз выезжали убирать упавшие деревья (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июля в Харькове прошел рекордный дождь. Грозу сопровождал шквальный ветер. Спасатели сообщили о первых известных последствиях".