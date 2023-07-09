Ураган у Харкові: ДСНС 35 разів виїжджала прибирати дерева, що впали (фото)
8 липня у Харкові пройшов рекордний дощ. Грозу супроводжував шквальний вітер. Рятувальники повідомили про наслідки стихії.
“У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Харкова через сильні зливи, протягом вечора 08 липня і вночі 09 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 35 разів залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених дерев”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією ДСНС, над ліквідацією наслідків природної НП у місті працювало 35 одиниць рятувальної техніки та близько 170 осіб особового складу ДСНС.
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“Прибрано з проїзних шляхів та житлових кварталів біля 40 повалених дерев та великих гілок”, – навели статистику рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 липня у Харкові пройшов рекордний дощ. Грозу супроводжував шквальний вітер. Рятувальники повідомили про наслідки стихії".