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Харків тоне: в соцмережах публікують відео рекордного дощу в місті

Події 19:18   08.07.2023
Оксана Горун
Харків тоне: в соцмережах публікують відео рекордного дощу в місті

Харків накрило стихією. У місті пройшла сильна гроза. Зливи не справляються з потоком води. У деяких районах упали дерева.

Фото і відео стихії харків’яни постять у соцмережах.

Традиційно у місті “попливли” автомобілі.

Але цього разу до них додалися й пішоходи.

За повідомленнями місцевих пабліків, затопило один із міських ринків – Кінний.

Вода дісталася і підземних поверхів супермаркету на станції метро “Палац Спорту”.

Мешканці Харкова повідомляють про повалені дерева у дворах багатоповерхівок. У мерії зазначили, що оцінити ушкодження, завдані стихією, зможуть через деякий час після її завершення.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 19:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків накрило стихією. У місті пройшла сильна гроза. Зливи не справляються з потоком води. У деяких районах упали дерева".