Харків тоне: в соцмережах публікують відео рекордного дощу в місті
Харків накрило стихією. У місті пройшла сильна гроза. Зливи не справляються з потоком води. У деяких районах упали дерева.
Фото і відео стихії харків’яни постять у соцмережах.
Традиційно у місті “попливли” автомобілі.
Але цього разу до них додалися й пішоходи.
За повідомленнями місцевих пабліків, затопило один із міських ринків – Кінний.
Вода дісталася і підземних поверхів супермаркету на станції метро “Палац Спорту”.
Мешканці Харкова повідомляють про повалені дерева у дворах багатоповерхівок. У мерії зазначили, що оцінити ушкодження, завдані стихією, зможуть через деякий час після її завершення.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 19:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків накрило стихією. У місті пройшла сильна гроза. Зливи не справляються з потоком води. У деяких районах упали дерева".