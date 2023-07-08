Харків тоне: в соцмережах публікують відео рекордного дощу в місті

Харків накрило стихією. У місті пройшла сильна гроза. Зливи не справляються з потоком води. У деяких районах упали дерева.

Фото і відео стихії харків’яни постять у соцмережах.

Традиційно у місті “попливли” автомобілі.

Але цього разу до них додалися й пішоходи.

За повідомленнями місцевих пабліків, затопило один із міських ринків – Кінний.

Вода дісталася і підземних поверхів супермаркету на станції метро “Палац Спорту”.

Мешканці Харкова повідомляють про повалені дерева у дворах багатоповерхівок. У мерії зазначили, що оцінити ушкодження, завдані стихією, зможуть через деякий час після її завершення.