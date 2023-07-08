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Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе

Общество 19:18   08.07.2023
Оксана Горун
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе

Харьков накрыло стихией. В городе прошла мощная гроза. Ливневки не справляются с потоком воды. В некоторых районах упали деревья.

Фото и видео разбушевавшейся стихии харьковчане постят в соцсетях.

Традиционно в городе «поплыли» автомобили.

Но в этот раз к ним добавились и пешеходы.

По сообщениям местных пабликов, затопило один из городских рынков — Конный.

Вода добралась и до подземных этажей супермаркета на станции метро «Дворец Спорта».

Жители Харькова сообщают о поваленных деревьях во дворах многоэтажек. В мэрии отметили, что оценить повреждения, нанесенные стихией, смогут через некоторое время после ее завершения.

 

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 19:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков накрыло стихией. В городе прошла мощная гроза. Ливневки не справляются с потоком воды. В некоторых районах упали деревья".