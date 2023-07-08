Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков накрыло стихией. В городе прошла мощная гроза. Ливневки не справляются с потоком воды. В некоторых районах упали деревья.
Фото и видео разбушевавшейся стихии харьковчане постят в соцсетях.
Традиционно в городе «поплыли» автомобили.
Но в этот раз к ним добавились и пешеходы.
По сообщениям местных пабликов, затопило один из городских рынков — Конный.
Вода добралась и до подземных этажей супермаркета на станции метро «Дворец Спорта».
Жители Харькова сообщают о поваленных деревьях во дворах многоэтажек. В мэрии отметили, что оценить повреждения, нанесенные стихией, смогут через некоторое время после ее завершения.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 19:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков накрыло стихией. В городе прошла мощная гроза. Ливневки не справляются с потоком воды. В некоторых районах упали деревья".