Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе

Харьков накрыло стихией. В городе прошла мощная гроза. Ливневки не справляются с потоком воды. В некоторых районах упали деревья.

Фото и видео разбушевавшейся стихии харьковчане постят в соцсетях.

Традиционно в городе «поплыли» автомобили.

Но в этот раз к ним добавились и пешеходы.

По сообщениям местных пабликов, затопило один из городских рынков — Конный.

Вода добралась и до подземных этажей супермаркета на станции метро «Дворец Спорта».

Жители Харькова сообщают о поваленных деревьях во дворах многоэтажек. В мэрии отметили, что оценить повреждения, нанесенные стихией, смогут через некоторое время после ее завершения.