Ураган знеструмив 15 населених пунктів Харківщини та частково Харків
За інформацією “Харківобленерго” без світла через ураган залишилися населені пункти в Чугуївському та Харківському районах, а також Краснокутській тергромаді Харківщини.
“По Харкову окремі відключення, які пов‘язані, перш за все, з падінням дерев та гілок на повітряні лінії електропередачі. Попри складні погодні умови роботи з відновлення електропостачання розпочалися з вечора, тривали всю ніч та продовжуються зараз. До вечора 9 липня плануємо заживити всіх споживачів”, – повідомив керівник пресслужби “Харківобленерго” Володимир Скічко.
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Усіх, хто побачить обірвані дроти, просять не наближатися до них на відстань ближче за 8 метрів. Про всі випадки пошкодження енергоустаткування можна повідомляти за телефонами: 050-0540-413, 067-2340-413, 0-800-508-413.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією “Харківобленерго” без світла через ураган залишилися населені пункти в Чугуївському та Харківському районах, а також Краснокутській тергромаді Харківщини".