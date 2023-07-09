Ураган знеструмив 15 населених пунктів Харківщини та частково Харків

За інформацією “Харківобленерго” без світла через ураган залишилися населені пункти в Чугуївському та Харківському районах, а також Краснокутській тергромаді Харківщини.

“По Харкову окремі відключення, які пов‘язані, перш за все, з падінням дерев та гілок на повітряні лінії електропередачі. Попри складні погодні умови роботи з відновлення електропостачання розпочалися з вечора, тривали всю ніч та продовжуються зараз. До вечора 9 липня плануємо заживити всіх споживачів”, – повідомив керівник пресслужби “Харківобленерго” Володимир Скічко.

Усіх, хто побачить обірвані дроти, просять не наближатися до них на відстань ближче за 8 метрів. Про всі випадки пошкодження енергоустаткування можна повідомляти за телефонами: 050-0540-413, 067-2340-413, 0-800-508-413.