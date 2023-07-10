Авиаудар по трем населенным пунктам Харьковщины нанесли россияне – Генштаб ВСУ
10 населенных пунктов Харьковщины подверглись минометным и артиллеристским обстрелам, сообщил Генштаб ВСУ.
В 502 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 17 боев.
На Слобожанском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области.
На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
Артиллерийскии и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 18:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 населенных пунктов Харьковщины подверглись минометным и артиллеристским обстрелам, сообщил Генштаб ВСУ.".