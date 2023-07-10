Авиаудар по трем населенным пунктам Харьковщины нанесли россияне – Генштаб ВСУ

10 населенных пунктов Харьковщины подверглись минометным и артиллеристским обстрелам, сообщил Генштаб ВСУ.

В 502 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 17 боев.

На Слобожанском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Артиллерийскии и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка Харьковской области.