Авіаудар по трьох населених пунктах Харківщини нанесли росіяни – Генштаб ЗСУ
10 населених пунктів Харківщини зазнали мінометних та артилеристських обстрілів, повідомив Генштаб ЗСУ.
У 502 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти нашої України ворог зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 17 боїв.
На Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області.
На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів і артилерії обстріляли населені пункти Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки Харківської області.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 18:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 населених пунктів Харківщини зазнали мінометних та артилеристських обстрілів, повідомив Генштаб ЗСУ.".