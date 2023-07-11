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ISW: за 5 недель ВСУ освободили почти столько, сколько РФ захватила за полгода

Мир 07:55   11.07.2023
Оксана Горун
ISW: за 5 недель ВСУ освободили почти столько, сколько РФ захватила за полгода Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) привел данные собственных подсчетов площади территорий, освобожденных во время контрнаступления ВСУ.

«С начала украинского контрнаступления 4 июня ISW подсчитал на основе собственных данных о местности, что украинские силы отбили примерно 253 квадратных километра территории. Украинские официальные отчеты об освобожденных территориях отличаются от данных ISW — почти наверняка потому, что Украина по-разному рассчитывала свой первоначальный контроль над территорией. ISW представляет свои собственные данные об освобожденных землях, чтобы сравнить достижения России и Украины. Российские силы с 1 января захватили в общей сложности 282 квадратных километра на всем театре военных действий. За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев», — констатируют в Институте изучения войны.

Контрнаступление ВСУ продолжается. 10 июля операции проходили минимум на трех участках фронта.

«Представители украинских военных заявили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Генштаб Украины сообщил, что за последнюю неделю украинские войска освободили четыре квадратных километра территории на Бахмутском направлении, а всего с начала контрнаступательных операций на Бахмутском направлении (вероятно, в начале июня) — 24 квадратных километра. Украинский Генштаб также сообщил, что украинские войска продвинулись до одного километра на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а с момента начала контрнаступательных операций на этих направлениях украинские войска продвинулись на 8,6 км», — проинформировали в ISW.

Аналитики акцентировали внимание на контрнаступательных действиях Сил обороны в районе Орехова Запорожской области.

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«На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 июля, видно, что украинские силы провели механизированное наступление и продвинулись в пределах 2 км к северо-востоку от Работино (14 км к югу от Орехова), — сообщили аналитики. — На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 июля, также видно, что украинские силы продвинулись к юго-востоку от Орехова в сторону Новопокровки (15 км к юго-востоку от Орехова)».

В ISW подчеркнули, что российские оккупанты продолжают нести значительные потери на поле боя.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 07:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) привел данные собственных подсчетов площади территорий, освобожденных во время контрнаступления ВСУ".