ISW: за 5 тижнів ЗСУ звільнили майже стільки, скільки РФ захопила за пів року

Інститут вивчення війни (ISW) навів дані власних підрахунків площі територій, звільнених під час контрнаступу ЗСУ.

“З початку українського контрнаступу 4 червня ISW підрахував на основі власних даних про місцевість, що українські сили відбили приблизно 253 квадратні кілометри території. Українські офіційні звіти про звільнені території відрізняються від даних ISW – майже напевно тому, що Україна по-різному розраховувала свій початковий контроль над територією. ISW представляє свої власні дані про звільнені землі, щоб порівняти досягнення Росії та України. Російські сили з 1 січня захопили загалом 282 квадратні кілометри на всьому театрі військових дій. За п’ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш як за шість місяців”, – констатують в Інституті вивчення війни.

Контрнаступ ЗСУ триває. 10 липня операції проходили щонайменше на трьох ділянках фронту.

“Представники українських військових заявили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Генштаб України повідомив, що за останній тиждень українські війська звільнили чотири квадратні кілометри території на Бахмутському напрямку, а всього з початку контрнаступних операцій на Бахмутському напрямку (ймовірно, на початку червня) — 24 квадратні кілометри. Український Генштаб також повідомив, що українські війська просунулися до одного кілометра на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а з початку контрнаступальних операцій на цих напрямках українські війська просунулися на 8,6 км”, – поінформували в ISW.

Аналітики відзначили контрнаступальні дії Сил оборони в районі Оріхова Запорізької області.

“На кадрах з геолокацією, опублікованих 10 липня, видно, що українські сили провели механізований наступ і просунулися в межах 2 км на північний схід від Роботиного (14 км на південь від Оріхова), – повідомили аналітики. – На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 липня, також видно, що українські сили просунулися на південний схід від Оріхова у бік Новопокрівки (15 км на південний схід від Оріхова)”.

У ISW наголосили, що російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на полі бою.