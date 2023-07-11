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Синегубов — о сутках на Харьковщине: били из вертолетов, есть раненый

Происшествия 08:27   11.07.2023
Оксана Горун
Синегубов — о сутках на Харьковщине: били из вертолетов, есть раненый

Армия РФ за минувшие сутки обстреляла населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Купянского и Чугуевского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате артобстрелов с. Александровка и Тимофеевка Богодуховского района повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. В пгт Двуречная Купянского района ранение получил 64-летний мужчина. В результате обстрелов из артиллерии и вертолетов с. Одноробовка Богодуховского района повреждено пять частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль и объекты электроснабжения», — сообщил о наиболее масштабных событиях за сутки Синегубов.

Ранее список населенных пунктов региона, которые были под обстрелами, привел Генштаб ВСУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 08:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ за минувшие сутки обстреляла населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Купянского и Чугуевского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".