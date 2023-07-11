Синєгубов – про добу на Харківщині: били з гелікоптерів, є поранений
Армія РФ минулої доби обстріляла населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп’янського та Чугуївського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок артобстрілів с. Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. У смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 64-річний чоловік. Внаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено п’ять приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об’єкти електропостачання“, – повідомив про найбільш масштабні події за добу Синєгубов.
Раніше перелік населених пунктів регіону, які були під обстрілами, навів Генштаб ЗСУ.
Читайте також: ISW: за 5 тижнів ЗСУ звільнили майже стільки, скільки РФ захопила за пів року
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов – про добу на Харківщині: били з гелікоптерів, є поранений»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ минулої доби обстріляла населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп’янського та Чугуївського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".