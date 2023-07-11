Синєгубов – про добу на Харківщині: били з гелікоптерів, є поранений

Армія РФ минулої доби обстріляла населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп’янського та Чугуївського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок артобстрілів с. Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. У смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 64-річний чоловік. Внаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено п’ять приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об’єкти електропостачання“, – повідомив про найбільш масштабні події за добу Синєгубов.

Раніше перелік населених пунктів регіону, які були під обстрілами, навів Генштаб ЗСУ.