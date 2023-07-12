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Авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:26   12.07.2023
Оксана Якушко
Авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ

Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне по артиллерии и минометам, сообщил Генштаб ВСУ.

В 504 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточил основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Видродженовское , Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

Читайте также: Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 19:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне по артиллерии и минометам, сообщил Генштаб ВСУ.".