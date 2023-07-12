Авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне по артиллерии и минометам, сообщил Генштаб ВСУ.
В 504 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточил основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Видродженовское , Избицкое, Землянки Харьковской области.
На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.
Читайте также: Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 19:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне по артиллерии и минометам, сообщил Генштаб ВСУ.".