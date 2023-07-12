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Авіаудар в районі Кислівки на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ

Події 19:26   12.07.2023
Оксана Якушко
Авіаудар в районі Кислівки на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ

Близько 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з артилерії та мінометів, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 504 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог зосередив основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Відродженівське, Ізбицьке, Землянки  Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі  Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

Читайте також: Під авіаударами за добу були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 19:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з артилерії та мінометів, повідомив Генштаб ЗСУ.".