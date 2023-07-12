На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали

О проверках переселенцев и тех, кто их принял в рамках программы «Прихисток», сообщило руководство Змиевской громады.

«11 июля состоялось очередное заседание комиссии, проверяющей домовладения, которые получают государственную компенсацию по программе «Прихисток» за внутренне перемещенных лиц. На нее были приглашены хозяева домовладений, в которых во время проверки специалисты не застали дома переселенцев», — сообщили на странице громады в facebook.

По информации Змиевской мэрии, такие проверки проводят систематически.

«Два хозяина на комиссию не явились, еще несколько – вызывались повторно. В ходе проверки домовладений были установлены факты, указывающие на то, что внутренне перемещенные лица в домах не проживают, но их хозяева ежемесячно представляют отчетность и получают средства от государства. Соответственно, комиссией было принято решение направить три заявления в правоохранительные органы с целью проверки фактического места жительства переселенцев», — отметили в громаде.

Если полиция выяснит, что переселенцы на самом деле не проживают там, где указано, хозяев домов могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

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«В отчетах, которые подают хозяева в управление социальной защиты до 5 числа каждого месяца, нужно указывать фактическое количество дней, когда внутренне перемещенные лица проживали в доме. Ведь сплошь и рядом, переселенцы выезжают в свои дома, или по делам, а в отчетах хозяева этих фактов не фиксируют, получая компенсацию за все календарные дни месяца», — предупредили в Змиевской громаде.