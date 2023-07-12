Live
  • Среда 12.07.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали

Общество 09:04   12.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали

О проверках переселенцев и тех, кто их принял в рамках программы «Прихисток», сообщило руководство Змиевской громады.

«11 июля состоялось очередное заседание комиссии, проверяющей домовладения, которые получают государственную компенсацию по программе «Прихисток» за внутренне перемещенных лиц. На нее были приглашены хозяева домовладений, в которых во время проверки специалисты не застали дома переселенцев», — сообщили на странице громады в facebook.

По информации Змиевской мэрии, такие проверки проводят систематически.

«Два хозяина на комиссию не явились, еще несколько – вызывались повторно. В ходе проверки домовладений были установлены факты, указывающие на то, что внутренне перемещенные лица в домах не проживают, но их хозяева ежемесячно представляют отчетность и получают средства от государства. Соответственно, комиссией было принято решение направить три заявления в правоохранительные органы с целью проверки фактического места жительства переселенцев», — отметили в громаде.

Если полиция выяснит, что переселенцы на самом деле не проживают там, где указано, хозяев домов могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

Читайте также: Почти полмиллиона переселенцев зарегистрировано на Харьковщине

«В отчетах, которые подают хозяева в управление социальной защиты до 5 числа каждого месяца, нужно указывать фактическое количество дней, когда внутренне перемещенные лица проживали в доме. Ведь сплошь и рядом, переселенцы выезжают в свои дома, или по делам, а в отчетах хозяева этих фактов не фиксируют, получая компенсацию за все календарные дни месяца», — предупредили в Змиевской громаде.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
12.07.2023
Терехов рассказал, как в Харькове готовятся зимовать по соседству с РФ
Терехов рассказал, как в Харькове готовятся зимовать по соседству с РФ
12.07.2023
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
11.07.2023
На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали
На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали
12.07.2023
Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
12.07.2023
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
10.07.2023

Новости по теме:

10:11
Розовые пятна в возобновленном озере в Харькове: экоинспекция проверяет воду
18:16
Обманул 15 человек. Вещи из зоны боевых действий обещал вывезти харьковчанин
21:44
Итоги проверки укрытий: известно, сколько признали непригодными в Харькове
09:46
«Развела» американца на 13 тыс. долларов: в Харькове будут судить мошенницу
18:06
Почти полмиллиона переселенцев зарегистрировано на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 09:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О проверках переселенцев и тех, кто их принял в рамках программы «Прихисток», сообщило руководство Змиевской громады".