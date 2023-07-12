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На Харківщині перевіряють ВПО: чи живуть вони там, де вказали

Суспільство 09:04   12.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині перевіряють ВПО: чи живуть вони там, де вказали

Про перевірки ВПО і тих, хто їх прийняв у рамках програми “Прихисток”, повідомило керівництво Зміївської громади.

11 липня відбулося чергове засідання комісії, яка перевіряє домоволодіння, що отримують державну компенсацію за програмою “Прихисток” за внутрішньо переміщених осіб. На неї були запрошені господарі тих домоволодінь, у яких під час перевірки спеціалісти не застали вдома переселенців“, – повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

За інформацією Зміївської мерії, такі перевірки проводять систематично.

“Двоє господарів на комісію не з’явилися, ще декілька – викликалися повторно. Під час перевірки домоволодінь були встановлені факти, які вказують на те, що внутрішньо переміщені особи у будинках не проживають, але їх господарі щомісяця подають звітність і отримують кошти від держави. Відповідно, комісією було прийнято рішення направити три заяви до правоохоронних органів з метою перевірки фактичного місця проживання переселенців”, – зазначили в громаді.

Якщо поліція з’ясує, що переселенці насправді не мешкають там, де зазначено, господарів будинків можуть притягнути до кримінальної відповідальності за шахрайство.

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“У звітах, які подають господарі до управління соціального захисту до 5 числа кожного місяця, потрібно вказувати фактичну кількість днів, коли внутрішньо переміщені особи проживали у будинку. Адже часто-густо, переселенці виїжджають до своїх домівок, чи у справах, а у звітах господарі цих фактів не фіксують, отримуючи компенсацію за всі календарні дні місяця”, – попередили у Зміївській громаді.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 09:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про перевірки ВПО і тих, хто їх прийняв у рамках програми “Прихисток”, повідомило керівництво Зміївської громади".