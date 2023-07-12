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Вблизи Харькова могут раздаваться взрывы – ХОВА

Общество 11:46   12.07.2023
Виктория Яковенко
Вблизи Харькова могут раздаваться взрывы – ХОВА

12 июля в селе Циркуны проводится разминирование.

«С 11:30 до 12:00 запланированы контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — предупредили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 11:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля в селе Циркуны проводится разминирование.".