Вблизи Харькова могут раздаваться взрывы – ХОВА
12 июля в селе Циркуны проводится разминирование.
«С 11:30 до 12:00 запланированы контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — предупредили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 11:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля в селе Циркуны проводится разминирование.".