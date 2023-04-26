В Харьковской области проводят контролируемые подрывы: где будет слышно

26 апреля с 11:30 до 12:00 вблизи села Байрак на Харьковщине будут проводить контролируемые подрывы взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Балаклейская городская военная администрация.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — идется в сообщении.

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