В Харьковской области проводят контролируемые подрывы: где будет слышно
Фото: Балаклейская городская военная администрация
26 апреля с 11:30 до 12:00 вблизи села Байрак на Харьковщине будут проводить контролируемые подрывы взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает Балаклейская городская военная администрация.
«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — идется в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 апреля с 11:30 до 12:00 вблизи села Байрак на Харьковщине будут проводить контролируемые подрывы взрывоопасных предметов. ".