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В Харьковской области проводят контролируемые подрывы: где будет слышно

Общество 11:36   26.04.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области проводят контролируемые подрывы: где будет слышно Фото: Балаклейская городская военная администрация

26 апреля с 11:30 до 12:00 вблизи села Байрак на Харьковщине будут проводить контролируемые подрывы взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Балаклейская городская военная администрация.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — идется в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 апреля с 11:30 до 12:00 вблизи села Байрак на Харьковщине будут проводить контролируемые подрывы взрывоопасных предметов. ".